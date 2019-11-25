"النشرة" حصلت على نسخة من تقييم مجلس الامن لتنفيذ قرار 1701 من يوم 25 حزيران لـ31 ت1

حصلت مراسلة "الخليج 365" في نيويورك سمر نادر على نسخة من تقييم مجلس الامن الدولي لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 خلال الفترة من 25 حزيران إلى 31 تشرين الأول.
ولفت الامين العام لمجلس الامن في المقدمة إلى ان "هذا التقرير يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 منذ صدور تقريره السابق المؤرخ 17 تموز 2019 بما في ذلك أحكام القرار 2845. وشهدت منطقة عمليات قوى الامم المتحدة المرقتة في لبنان حالات على درة عالية من التوتر. وما زال يتعين على الجهتين تنفيذ الالتزامات المتوجبة عليهما بمقتضى القرار 1701 ولم يحرز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار بين لبنان واسرائيل.
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