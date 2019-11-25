"النشرة" حصلت على نسخة من تقييم مجلس الامن لتنفيذ قرار 1701 من يوم 25 حزيران لـ31 ت1

حصلت مراسلة "​الخليج 365​" في ​نيويورك​ سمر نادر على نسخة من تقييم ​مجلس الامن​ الدولي لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 خلال الفترة من 25 حزيران إلى 31 تشرين الأول.

ولفت الامين العام لمجلس الامن في المقدمة إلى ان "هذا ال​تقرير​ يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 منذ صدور تقريره السابق المؤرخ 17 تموز 2019 بما في ذلك أحكام القرار 2845. وشهدت منطقة عمليات قوى ​الامم المتحدة​ المرقتة في ​لبنان​ حالات على درة عالية من التوتر. وما زال يتعين على الجهتين تنفيذ الالتزامات المتوجبة عليهما بمقتضى ​القرار 1701​ ولم يحرز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار بين لبنان واسرائيل.