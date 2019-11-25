رأى الوزير السابق ​اشرف ريفي​ أن "‏مؤتمر المسيحيين العرب هو الترجمة الطبيعية لما هو أعمق من فكرة العيش المشترك في ​لبنان​ و​العالم العربي​. نتشارك معا في قيم المواطنة في دولنا الوطنية، فلا أقلية ولا أكثرية، ولا حمايات خارجية، بل مواطنون متساوون في الكرامة والحقوق".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: نتشارك معا في قيم المواطنة في دولنا فلا أقلية ولا أكثرية ولا حمايات خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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