أردوغان: الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن "انتهاء ​تركيا​ من تشييد الثكنة العسكرية التركية ​الجديدة​ في قطر مطلقا عليها اسم "خالد بن الوليد"، مؤكداً أن "​القاعدة​ التركية في قطر، "نموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل ​حالات​ أخرى".

وأشار إلى أن "هدف قيادة ​القوات التركية​ القطرية المشتركة، هو الاستقرار و​السلام​ بمنطقة ​الخليج​ برمتها وليس قطر فحسب"، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة"، لافتاً إلى أن "المطالبين بإغلاق القاعدة التركية في ​الدوحة​ لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".