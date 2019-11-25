أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "انتهاء تركيا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر مطلقا عليها اسم "خالد بن الوليد"، مؤكداً أن "القاعدة التركية في قطر، "نموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى".
وأشار إلى أن "هدف قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، هو الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب"، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة"، لافتاً إلى أن "المطالبين بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.