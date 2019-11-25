هدد قائد ​الحرس الثوري الإيراني​، ​اللواء​ ​حسين سلامي​، ​أميركا​ و​إسرائيل​ و​بريطانيا​ و​السعودية​، بـ"الإبادة في حالة تجاوزها الخطوط الحمراء في التعامل مع ​ايران​"، قائلا "أقول لأميركا وإسرائيل و​آل سعود​ وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا ولا تتجاوزوا خطوطنا الحمر وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلامي هدد أميركا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية: سنبيدكم إذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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