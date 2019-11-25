قائد قوة الدفاع الجوي: تدابير قائد الثورة احبطت فتنة الاعداء

اشار قائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد الى "دور ومكانة قائد الثورة الاسلامية في احباط الفتن"، لافتاً إلى انه "لاشك ان قائد الثورة الاسلامية يلعب دورا فريدا في احباط الفتن المستمرة للاعداء والاستكبار العالمي "، مضيفاً "قائد الثورة الاسلامية وبدرايته في المنعطفات الحساسة يقود الى تعزيز التلاحم بين ابناء الشعب في مواجهة الاعداء وقد تم برهنت ذلك مرارا".
ولفت إلى أنه "عندما يحاول الاعداء تعبئة كل طاقاتهم لضرب نظام الجمهورية الاسلامية المقدس والبلاد تسهم حكمة وتدبير وتوجيها قائد الثورة الاسلامية في احباط الفتن المشؤومة للاعداء".
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