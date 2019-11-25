أشرفت بعثة ملكية، اليوم الاثنين، في جماعة مولاي بوشتى في إقليم تاونات على تسليم هبة ملكية إلى الشرفاء الصافيين، والدرقاويين، المتحدرين من سلالة “مولاي” بوشتى الخمار.
وجرى تسليم الهبة بضريح هذا الولي خلال حفل ديني بحضور، على الخصوص، عامل إقليم تاونات، والعلماء، والمنتخبين، وشخصيات مدنية، وعسكرية .
وفي الإطار نفسه كانت لجنة ملكية مماثلة قد أشرفت، الثلاثاء الماضي، بإقليم الرشيدية، على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني، والزاوية القادرية بقصر توروك في الجماعة الترابية ملعب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ21 لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يرسل هبات إلى “الصافيين” و”الدرقاويين” من سلالة “بوشتى الخمار” بتاونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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