بنشيخة يتأسف لخسارة “كلاسيكو الشرق” والسكتيوي يُهدي الفوز لأنصار النهضة

تأسف الجزائري عبد الحق بن شيخة، مدرب فريق مولودية وجدة لكرة القدم، للجمهور الوجدي عن الخسارة، التي مُني بها فريقه، أمس الأحد، أمام ضيفه نهضة بركان، في مباراة تندرج ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

وأكد بن شيخة أن فريقه لم يستحق خسارة اللقاء، بالنظر إلى المستوى الجيد، الذي أبان عنه لاعبيه، خصوصا في الشوط الثاني، الذي تراجع فيه الفريق البرتقالي للخلف، مشيرا إلى أن هذا الأخير اكتسب خبرة في المنافسات الإفريقية، جعلته يعرف كيف يحافظ على تقدمه.

وأبدى طارق السكتيوي، مدرب النهضة، سعادته بفوز فريقه المهم، خصوصا أنه يأتي قبل أول مباراة للنادي في دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وأشار السكتيوي إلى أن غياب أنصار نهضة بركان عن اللقاء، شكل حافزا للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وإهدائه للجمهور البركاني، الذي تعذر عليه الحضور لدواع أمنية.

يذكر أن نهضة بركان أنهى اللقاء لصالحه بهدف دون رد، وهو ما مكن الفريق من الانفراد بصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة مع مباراتين ناقصتين، بينما تراجع سندباد الشرق للمركز الخامس، إذ تجمدت نقاطه عند النقطة 10.