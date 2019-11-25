بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. الأشبال يسقطون بثنائية ضد مصر

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، اليوم الاثنين، مباراته الثانية في بطولة شمال إفريقيا، ضد منتخب مصر بهدفين دون رد.

ودخل زكرياء عبوب مدرب الأشبال، هذه المواجهة، بتشيكلة ضمت أحمد الجمل في حراسة المرمى، ثم هيثم مناوت، وزكرياء الدريوش، وإبراهيم شاهير، والمهدي موباربك، ثم عبد ﷲ فرح، وحمزة بوسقل، ويوسف صريدي،ومنتصر لحتيمي، بالإضافة لعادل تاحيف، وهيثم عبيدة.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب احتضنها ملعب الكرم، بالعاصمة التونسية تونس، التي تستضيف الدورة إلى غاية فاتح دجنبر القادم، (خلصت) إلى التعادل السلبي.

وافتتح المنتخب المصري حصة التسجيل في الجولة الثانية، وبالضبط عند الدقيقة 61 بواسطة اللاعب ابراهيم عادل، قبل أن يضاعف زميله العربي بدر، بعد ذلك بـ6 دقائق النتيجة، بتوقيعه ثاني الأهداف.

وكان أبناء زكرياء عبوب تعادلوا دون أهداف في المباراة الأولى، السبت الماضي، مع منتخب بوركينافاسو، علما أن الأشبال سيواجهون بعد غد الأربعاء، البلد المنظم تونس، قبل أن يختتموا الدورة بملاقاة الجزائر، الأحد المقبل.