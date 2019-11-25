مؤلم.. أب لـ 3 أطفال ينتحر بشرب “الما قاطع” ورمي نفسه من الطابق الـ4 !

اهتز حي السلام في مدينة أكدير، ليلة أمس الأحد، على وقع انتحار أب لثلاثة أطفال، بطريقة مروعة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك أصيب بحالة هيستيرية، أقدم على إثرها على شرب كمية من الماء القاطع، قبل أن يرمي بنفسه من الطابق الرابع لإحدى الإقامات السكنية في الحي المذكور.

ورجح المصدر أن تكون مشاكل عائلة سبب في إقدام الهالك على الانتحار بهذا الطريقة المأساوية، فيما فتحت عناصر الشرطة بحثا قضائيا لمعرفة ظروف، وملابسات هذه الواقعة.

الحادث استنفر مختلف السلطات، وعناصر الوقاية المدنية، إذ تمت معاينة جثة الهالك، قبل نقلها نحو مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.