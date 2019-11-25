بعد اتهامها بالعنصرية.. سارة أبوجاد تدافع عن نفسها وتعتذر للرضيع وأمه

تبرأت المدونة المغربية سارة أبو جاد، اليوم الاثنين، من تهمة العنصرية، التي لاحقتها بسبب مقلب نشرته في مقطع فيديو، أخيرا، توهم فيه زوج أختها أن رضيعته الجديدة سمراء اللون، وهو ما جر عليها وابلا من الانتقادات.

وبعد الضجة، التي أثارها نشطاء في مواقع للتواصل بسبب الفيديو، خرجت سارة أبو جاد لتوضح أن قصدها بعيد عن العنصرية، مبرزة أن الطفل الأسمر، الذي أشركته معها في المقلب هو ابن صديقتها، نافية أن تكون قد أقحمته في الفيديو دون علم والدته.

وأكدت سارة أن الطفل الأسمر، بالفعل ليس مغربيا، إلا أنها لم تقصد الإساءة إليه، كونها شبهت لون بشرته بلون بشرة شقيقتها، موضحة أنها لا يمكن أن تكون عنصرية حتى تجاه أختها.

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ووجهت سارة أبو جاد الاعتذار إلى الرضيع، ووالدته، جراء الضجة، التي أثيرت بشأن الفيديو.

وكانت سارة أبو جاد قد استغلت فرصة وضع شقيقتها لمولودتها في إحدى المصحات الخاصة، للقيام بمقلب في زوج أختها، حيث إنها استعانت برضيع أسمر البشرة، لتوهمه أنه ابنه، بدافع معرفة رد فعله تجاه الأمر، في مقلب نشر على الأنترنت.

وخلق مقلب سارة أبو جاد الجدل، في ظل انتقادات واسعة لطبيعة المحتوى، الذي يقدم في يوتوب المغرب.