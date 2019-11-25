رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال أعمال في السعودية

أفادت مصادر في منظمة حقوقية سعودية بأن سلطات البلاد اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين، والكتاب في مدينتي الرياض، وجدة، الأسبوع الماضي.

وقال أحد النشطاء في منظمة “القسط”، التي تتخذ من لندن مقرا لها إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات.

وحسب المصدر ذاته، فإن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين، الذين نشروا مقالات، أو ظهروا على شاشة التلفاز، كما أن آخرين من رواد الأعمال.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلب للتعليق.

وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين، وربما اعتقالهم، أيضا، ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.