القسم الثاني.. شباب المحمدية و”الراك” أكبر المستفيدين والكوكب يواصل السقوط

تغلب فريق شباب المحمدية على ضيفه شباب بنجربر، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، برسم تاسع جولات القسم الثاني من البطولة الاحترافية.

ومكن هذا الانتصار الشباب من مواصلة الصدارة برصيد 16 نقطة، بينما تراجع شباب بنجرير إلى المركز الثامن بعدما تجمدت نقاطه عند 12 نقطة.

ونجح الراسينغ البيضاوي في العودة بفوز ثمين من تمارة، على حساب الوداد المحلي بهدف نظيف، جعله يتخلف بفارق الأهداف عن المتصدر شباب المحمدية، في حين ظل وداد تمارة في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

وقفز الاتحاد الزموري للخميسات إلى الرتبة الثالثة بمجموع 14 نقطة، بعد عودته بثلاث نقاط ثمينة من ميدان مضيفه الكوكب المراكشي، حيث فاز عليه بهدفين لواحد، ليواصل هذا الأخير مسلسل نتائجه السلبية، التي جعلته يقبع في المركز الثالث عشر بـ8 نقاط.

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وعاد النادي القنيطري رابع الترتيب بـ14 نقطة، بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه شباب الريف الحسيمي، صاحب المركز الثاني عشر بـ9 نقاط، مع مباراة ناقصة.

وفاز الاتحاد البيضاوي السادس برصيد 12 نقطة، مع مباراتين ناقصتين على أولمبيك الدشيرة خامس الترتيب بمجموع 13 نقطة.

وفي باقي النتائج، تغلب شباب السوالم، صاحب المركز العاشر(11نقطة)، بهدفين لواحد على وداد فاس، سابع الترتيب (12 نقطة)، وتعادل المغرب الفاسي (12 نقطة)، بهدف لمثله، مع شباب أطلس خنيفرة (11 نقطة)، في حين حسم التعادل السلبي مباراة اتحاد سيدي قاسم، متذيل الترتيب بخمس نقاط، مع ضيفه جمعية سلا (7 نقاط).