قناة أردنية تقدم اعتذارها للمغرب بسبب “البوليساريو”

وجهت قناة “رؤيا” الأردنية اعتذارا للمغاربة، بسبب ما قالت إنه خطأ وقع في برنامج لها يحمل اسم “غباش”، ضمن موضوع يتعلق بمعرفة الفلسطينيين بأعلام الدول، وقالت إنه ظهر فيه، بخطأ غير مقصود، رمز جبهة “البوليساريو”، وهو ما قالت القناة أنها ترفضه جملة وتفصيلا.

وأوضحت القناة، أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فإنها تؤكد أنها تنسجم في مواقفها مع الموقف الأردني الثابت، في دعم الوحدة الترابية للمغرب، بشكل كامل ومطلق، ووفق مباردة الحكم الذاتي للمغرب، وبما يضمن السيادة المغربية.

اعتذار القناة الأردنية أثار غضب الانفصاليين، حيث خرجت مواقع تابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، اليوم الإثنين، بمقالات غاضبة من القناة.

يشار إلى أن المغرب تجمعه بالمملكة الأردنية الهاشمية علاقة تعاون استراتيجي، حيث أعلن قبل أشهر قليلة وزيرا خارجية البلدين، أيمن الصفدي وناصر بوريطة، عن تشكيل فريق مشترك للدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الاقليمية والدولية، كما أن المملكة الأردنية، تدعم الوحدة الترابية للمغرب وتؤكد في كل مناسبة عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي.