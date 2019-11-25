شرطة بلجيكا تعلن تعطيل عمل 'أعماق داعش'

قالت الشرطة البلجيكية، إنها تمكنت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية من تعطيل عمل وكالة "أعماق" التابعة لـ "داعش".
وأشارت إلى أن العملية التي تمت بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، كانت معقدة، وقالت: "نعمل منذ عام تقريبا لتنظيم هذا الهجوم الإلكتروني، وقد واجه الخبراء عقبات غير متوقعة، خلال التنفيذ".
من جهتها، تحدثت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا عن عملية ناجحة، حيث تم إغلاق آلاف الحسابات المرتبطة ب"أعماق"، وأوضحت أن "داعش" يحاول دون جدوى إعادة إطلاق بوقه.
في عام 2018، جرت محاولة مماثلة من شرطة بلجيكا ويوربول، لشلّ "أعماق داعش"، ولكنها لم تنجح.
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