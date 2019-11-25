نائب يكشف عن جمع تواقيع لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة

كشف عضو مجلس النواب علي البديري، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "أكثر من ٣٠ نائباً وقعوا على طلب سيقدم الى رئاسة البرلمان بغية التصويت على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة".

وكان مجلس النواب، قد أنهى في وقت سابق من اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون انتخابات البرلمان.