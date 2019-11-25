الدفاع المدني: اعتداء يطال مركز دفاع مدني النهر الاول في الرصافة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن تعرض مركز دفاع مدني النهر الاول في جانب الرصافة الى اعتداء.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اعتداءً طال مركز دفاع مدني النهر الاول في جانب الرصافة قرب شارع النهر بالزجاجات الحارقة والحجارة".
وأضافت أن "الدفاع المدني طلب الاسناد من قبل القوات الامنية مع ورود معلومات غير مؤكدة بوجود حريق داخل بناية قرب جسر الاحرار".
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