الدفاع المدني: اعتداء يطال مركز دفاع مدني النهر الاول في الرصافة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اعتداءً طال مركز دفاع مدني النهر الاول في جانب الرصافة قرب شارع النهر بالزجاجات الحارقة والحجارة".

وأضافت أن "الدفاع المدني طلب الاسناد من قبل القوات الامنية مع ورود معلومات غير مؤكدة بوجود حريق داخل بناية قرب جسر الاحرار".