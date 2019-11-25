البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يؤكد رفضه للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات

أكدت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، رفضها القاطع للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في البيان الختامي لاجتماع طارئ للجامعة، إن "الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية غير شرعي".

وجاء الاجتماع العربي، بعدما قالت الولايات المتحدة، مؤخرا، إنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي.