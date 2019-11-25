أكدت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، رفضها القاطع للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في البيان الختامي لاجتماع طارئ للجامعة، إن "الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية غير شرعي".
وجاء الاجتماع العربي، بعدما قالت الولايات المتحدة، مؤخرا، إنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يؤكد رفضه للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.