البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

انهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب". وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الـ 18 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.

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