التهدئة الأمريكية الصينية ترفع النفط فوق 63 دولاراً

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بظهور آمال جديدة بشأن استئناف مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا، بما يعادل 0.31%، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06:26 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودًا وهبوطًا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، أو 0.43%، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضًا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

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