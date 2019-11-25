إقالة قائد أمريكي بسبب قضية ضابط أُدين بسوء السلوك في المعارك ضد 'داعش' العراق

وكانت قضية الضابط بقوة النخبة إدوارد غالاغر، الذي أدين بعد قيامه بتصوير نفسه بجانب جثة، قد أثارت توترا بين الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين عسكريين.

وكان من المفترض أن يخضع الضابط لمراجعة تأديبية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرمانه من الخدمة في قوات النخبة البحرية، وهو ما كان يعارضه الرئيس دونالد ترامب.

