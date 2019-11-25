أقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وزير البحرية، ريتشارد سبنسر، بسبب تعامله مع قضية ضابط أدين بسوء السلوك أثناء مشاركته في العمليات ضد تنظيم "داعش" في العراق.
وكانت قضية الضابط بقوة النخبة إدوارد غالاغر، الذي أدين بعد قيامه بتصوير نفسه بجانب جثة، قد أثارت توترا بين الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين عسكريين.
وكان من المفترض أن يخضع الضابط لمراجعة تأديبية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرمانه من الخدمة في قوات النخبة البحرية، وهو ما كان يعارضه الرئيس دونالد ترامب.
وكان من المفترض أن يخضع الضابط لمراجعة تأديبية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرمانه من الخدمة في قوات النخبة البحرية، وهو ما كان يعارضه الرئيس دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة قائد أمريكي بسبب قضية ضابط أُدين بسوء السلوك في المعارك ضد 'داعش' العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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