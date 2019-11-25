سياسي ليبي: المجتمع الدولي يسحب شرعية حكومة السراج

قال السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم، المستشار السابق لرئيس مجلس النواب، إن المؤشرات التى ترد من واشنطن والاتحادين الأوروبي والأفريقي والدول العربية، تؤكد سحبها للاعتراف بحكومة السراج كممثل للشعب الليبي، وباتت تتعامل معها كطرف للأزمة.

وتابع عبدالقيوم، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر ثقة في الجيش الليبي، حيث بدأ الموقف الدولي تجاه الجيش يتحول عقب المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر، على وقع تقدم الجيش الوطني الذي بات يسيطر على 95% من الأراضي وتأمينه للحقول والموانئ النفطية.





وأشار السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم إلى أن هذا التحول أربك حسابات حكومة السراج التى باتت مرتهنة بالكامل للمليشيات والإرهابيين، ما جعل المجتمع الدولي ينظر إليها "بريبة" ولم يعد متحمساً لاعتبارها بوابة الحل السياسي، "كما كان يتم التسويق لها من قبل".

ورجح أن تحركات حكومة السراج الخارجية لن تجدي نفعاً في تغيير الموقف الدولي لصالحها في ظل فشل السراج الذريع خلال الـ3 سنوات التى قضاها منفرداً بالسلطة، وفشل فى تكوين جيش حقيقي من هذه المليشيات والكيانات المسلحة، وفي إنهاء الهجرة غير الشرعية ومحاربة بقايا تنظيمي القاعدة وداعش وحماية النفط.

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ويرى أن مؤتمر برلين كغيره من المحطات التي سبقته بشأن الوضع في ليبيا، ويأتي فى سياق تعثر الأطراف والفاعلين في الوصول إلى حل داخلي، ما يفرض استمرار وجود الملف الليبي على طاولة مجلس الأمن الدولي.





وشدد على أن مؤتمر برلين يهدف إلى التوافق حول موقف دولي موحد تجاه ليبيا ولن يدعى إليه أحد من الأطراف الليبية، ومن المهم التعويل على الدول الشقيقة والصديقة فى إيصال صوت الشارع الليبي ومطالبه الحقيقية بإنهاء الأزمة ومنع انتشار السلاح والمليشيات.

وحول تقييمه للأوضاع في طرابلس، أكد اقتراب الحسم قائلاً: "دخول سلاح المشاة ودخول سرب الطيران الهليكوبتر لأول مرة يشير إلى تغير فى تكتيك المعركة نحو تقدم بري كبير . وبيان القيادة العامة الأخير أشار إلى وجود تغير سيحدث خلال أيام فى اتجاه حسم جيوب على تخوم طرابلس ومنطقة القرابولي".



واختتم السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم أن المعركة تسير بشكل جيد وربما ببطء، نتيجة تدخلات أجنبية والمحاربة على أكثر من جبهة من بينها المليشيات، ولكن سير المعركة تجاه النصر راسخ وثابت.



