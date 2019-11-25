الشرطة الأوروبية توجه ضربة قاصمة لداعش على الإنترنت

قالت وكالة الشرطة الأوروبية، الإثنين، إن وكالات الشرطة الأوروبية وجهت ضربة قاصمة لوجود داعش على الإنترنت بإغلاق عدد من الخوادم التي يستخدمها التنظيم.



وقال المتحدث باسم الادعاء البلجيكي إريك فان دير سيبت خلال مؤتمر صحفي بمقر الشرطة الأوروبية في لاهاي: "اختفوا من مساحة مهمة من الإنترنت".

وأضاف: "لا أستطيع القول في اللحظة الراهنة إنهم (اختفوا) 100 %. سنرى كيف سيتعافون من ذلك".

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وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت قوات خاصة أمريكية زعيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، في قرية بمحافظة إدلب على الحدود السورية - التركية، بعد عملية عسكرية وصفها مسؤولون أمريكيون بالمعقدة.





وفي مطلع الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "يعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي خلف أبوبكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه.

وكتب ترامب على "تويتر": "لتنظيم داعش زعيم جديد.. نعلم تماما من هو"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.