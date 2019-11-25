واشنطن تستدعي سفيرها بجنوب السودان للتشاور بعد فشل تشكيل حكومة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الولايات المتحدة استدعت سفيرها في جنوب السودان للتشاور فيما يتعلق بفشل جوبا في تشكيل حكومة وحدة.

وأضافت، أن السفير توماس هوشيك سيعود إلى واشنطن "للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية في إطار إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة جنوب السودان في ضوء التطورات الأخيرة".

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن بلاده ستعمل مع دول المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان.

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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قررت القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا، وحضرها رؤساء أوغندا يوري موسفيني، والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، ورئيس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إمهال الأطراف في جنوب السودان 100 يوم إضافية لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وكان يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مايو/آيار الماضي ثم تمديدها إلى الـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية، وعدد الولايات حالت دون توصل الأطراف إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ووقّع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.

وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية، وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.