السعودية: حل قضية فلسطين ركيزة السلام الشامل

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الإثنين، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، مؤكداً ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



ودعا وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، لمناقشة تطورات تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول شرعنة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، إلى ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام ١٩٦٧.

وقدّم بن فرحان الشكر لدولة فلسطين على دعوتها لعقد الاجتماع، مشدداً على أن المملكة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.



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وأكد رفض المملكة العربية السعودية للقرارات الأمريكية الأخيرة، مجدداً رفض بلاده قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما شدد وزير الخارجية السعودي، على أن حل القضية الفلسطينية هي الركيزة الأساسية للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مؤخراً أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، قائلاً: "اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وتمثل التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".



وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.