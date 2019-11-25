الرئيس الصومالي يقيل المدعي العام للبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

مهد محمد علي

أقال رئيس الحكومة الفيدرالية الصومالية ، محمد عبد الله فرماجو ، أحمد علي طاهر ، المدعي العام في البلاد اليوم الاثنين.



وجاءت إقالة طاهر في أعقاب توصية قدمها رئيس المحكمة العليا ، باشي يوسف أحمد ، الذي يحاول تسريع الإصلاحات القضائية وضمان شفافية أكبر في النظام القضائي ، وفقًا لبيان.

وفي مرسوم رئاسي ، عيّن فرماجو سليمان محمد محمود مدعيًا عامًا جديدًا للصومال ليحل محل طاهر الذي كان يشغل هذا المنصب منذ يوليو 2014.

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ولم يعرف بعد سبب الإقالة.

وحث رئيس الدولة المدعي العام المعين على تولي مسؤولية أحمد علي طاهر على الفور والقيام بواجباته الدستورية بفعالية وخدمة شعب الصومال بنزاهة وعادلة.

وكان طاهر على خط المواجهة للفريق الذي قدم قضية النزاع على الحدود البحرية ضد كينيا في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي ، والتي من المقرر أن تعقد جلسة استماع نهائية في يونيو من العام المقبل.