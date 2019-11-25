جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

تبدأ اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المشكلة لوضع دستور جديد لسوريا، اليوم الإثنين، اجتماعات جولتها الثانية بمبنى الأمم المتحدة في جنيف. ومن المقرر أن تكون اجتماعات اللجنة مغلقة أمام الإعلام كما الجولة السابقة، ومن المقرر أن تستمر الجولة لمدة أسبوع. وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً يمثلون الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الموسعة تضم 150 ممثلاً عن الأطراف الثلاثة. وكان الوسيط الأممي لسوريا غير بيدرسون، قال الجمعة الماضية، إن "المفاوضات السورية السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية". وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي: "من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق على المبادئ الدستورية، كما لم يُتفق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي".

