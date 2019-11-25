الصين تشدد على دعم حاكمة هونغ كونغ رغم انتكاسة الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

أعربت الصين الاثنين عن دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، بعدما حقق المعسكر المطالب بالديموقراطية فوزاً كاسحاً في انتخابات المجالس المحلية بعد أشهر من العنف. وشكلت النتيجة ضربة مهينة لبكين ولام، التي تجاهلت الدعوات للإصلاح السياسي وأشارت مراراً إلى أغلبية صامتة تؤيد حكومتها وترفض الحركة الاحتجاجية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي: "تدعم حكومة الصين المركزية بحزم، قيادة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام لحكومة المنطقة الخاضعة لإدارة خاصة" في هونغ كونغ. ورغم أن الانتخابات محلية وتعني بمسائل مسارات الحافلات وجمع القمامة، إلا أن النتيجة تعد تعبيراً عن رفض الناخبين للحكومة التي تهيمن عليها الصين بعد أشهر من المواجهات التي اتسمت بالعنف بين المتظاهرين والشرطة. وأفاد غينغ بأن الحكومة تدعم كذلك الشرطة والقضاء في هونغ كونغ في "معاقبة التصرفات العنيفة وغير الشرعية". وقالت لام الاثنين إن حكومتها ستصغي "بتواضع" لسكان المدينة.

