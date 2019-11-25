القوات السورية تواصل التقدم في جنوب شرق إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن القوات الحكومية السورية تمكنت من التقدم في جنوب شرق محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وسط اشتباكات عنيفة مع المسلحين فيها. وأوضح المرصد أن القوات الحكومية تمكنت من التقدم والسيطرة على نقاط الزرزور، وأم الخلاخيل، ومواقع أخرى في المنطقة. وقصفت قوات النظام، بعد منتصف الليل، معرة حرمة، وكفر سجنة، والشيخ مصطفى، وأرينبة، وتحتايا، والتح، وأم جلال بريف إدلب. تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب. وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قال في الشهر الماضي عند زيارته لأطراف المحافظة، إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى، والإرهاب في كل مناطق سوريا".

