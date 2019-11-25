مصر: الإعدام لـ7 متهمين بقتل رجال شرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام بحق 7 مدانين بعدد من التهم من بينها قتل رجال شرطة. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 و10أعوام ضد 18 آخرين في القضية ذاتها، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية ميكروباص حلوان". وجاء إعلان الأحكام اليوم بعد أن المحكمة أحالت أوراق المحكومين بالإعدام للمفتي، وفقاً لما هو متبع في مثل هذه الأحكام. واتهمت النيابة العامة المدانين بتهم بينها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عمليات إرهابية، والقتل العمد لعدد من ضباط وقوات الشرطة في عدد من العمليات الإرهابية.

