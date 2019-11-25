قيادي في ليكود: نتنياهو لن يُشكل حكومة ولو فاز بكل الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

دعا جدعون ساعر، النائب عن حزب الليكود الإسرائيلي، زعيم الحزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى "استخلاص العبر من فشله". ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، قال ساعر إن الحزب "سيفقد مقاليد الحكم لو أجريت انتخابات ثالثة". وقال ساعر إن "نتانياهو لن يستطيع تشكيل حكومة حتى لو أجريت انتخابات ثالثة ورابعة للكنيست"، وشدد على أنه "يجب على نتنياهو أن يستخلص العبر من فشله وألا يجر الدولة إلى معركة انتخابية جديدة". وكان ساعر تقدم أمس بطلب لرئاسة الحزب لإجراء انتخابات داخلية قبل 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وهذه هي أول محاولة رسمية داخل الحزب المنتمي إلى تيار يمين الوسط للإطاحة بزعيمه منذ إعلان النائب العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت الأسبوع الماضي توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء. وتنتهي في 11 من الشهر المقبل، مهلة الرئيس رؤوفين ريفلين لنواب الكنيست لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد. وفشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات أبريل (نيسان) الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر (أيلول) ولم يتمكن بعدها أيضاً من تشكيل الحكومة. ولاحقاً كُلف بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، بتشكيل الحكومة إلا أنه فشل أيضاً. وأكد حزب ليكود اليوم، أن نتانياهو وافق على إجراء الانتخابات في غضون ستة أسابيع. ورحب ساعر بموافقة نتانياهو على إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، ولكنه شدد على ضرورة أن تكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة من جانب الكنيست الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي لا يُلزم نتانياهو بالاستقالة من منصبه بسبب توجيه لائحة اتهام ضده، وإنما يجبره فقط على الاستقالة إذا أُدين في النهاية.

