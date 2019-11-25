شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الحرية والتغيير" تدعو إلى حل حزب البشير السابق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، إلى حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير باعتباره "مطلباً من مطالب الثورة". وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح حسب ما نقلت صحيفة " الراكوبة نيوز": "نسعى لتسريع هذه الخطوة التي ستتم بالقانون وحله ضرورة ملحة ولا بد من حصر أصول وممتلكات الحزب وإعادتها للشعب". وشدد المتحدث على أن ملف الفساد سيعالج بمصداقية وجدية وشفافية، معلناً أن "ملفات كبرى سيُفصح عنها في فترة وجيزة بعد استكمال النيابة العامة ترتيباتها وخطواتها في هذا الخصوص".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحرية والتغيير" تدعو إلى حل حزب البشير السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.