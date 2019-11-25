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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السجن 10 سنوات لـ3 سعوديين بتهمة تزوير الجنسية الكويتية الإثنين 25 نوفمبر 2019 قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس 3 سعوديين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية.

وشمل الحكم أيضًا وفقًا لـ صحيفة ”المجلس“، عزلهم من الوظيفة ورد المبلغ المستولى عليه وتغريمهم ضعفه وإبعادهم عن البلاد.

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