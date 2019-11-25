عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تحذر من القرارات الأحادية بشأن القضية الفلسطينية

الإثنين 25 نوفمبر 2019

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حذر وزير الدولة الإماراتي، زكي نسيبة، من أن القرارات أحادية الجانب في القضية الفلسطينية تعمل على تأجيج مشاعر العرب، وتقويض فرص السلام في المنطقة.



وأكد الوزير الإماراتي، في كلمته خلال اجتماع جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أن الموقف الأمريكي من شرعنة الاستيطان الإسرائيلي يغذي العنف والإرهاب في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وبدأت اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق - الرئيس الحالي لمجلس الجامعة - وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بناء على طلب دولة فلسطين التي ترأس وفدها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور "الخطير" لموقف الإدارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.