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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا لن تستأنف عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
قال مصدر أمني اليوم الإثنين، إن تركيا ملتزمة تماماً بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة حول شمال شرق سوريا، وأنها لن تستأنف هجومها العسكري هناك. وتوصلت أنقرة إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن في الشهر الماضي لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا من على الحدود مع تركيا، التي أوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد. لكن أنقرة قالت سابقاً إن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بالاتفاق، وهددت بعملية جديدة. وقال المصدر الأمني اليوم، إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة، في إطار الدفاع عن النفس.
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