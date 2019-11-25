توني بلير: بريطانيا غرقت في الفوضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اليوم الإثنين، إن بريطانيا غارقة في الفوضى، قائلاً إن أياً من الحزبين، العمال الذي ينتمي إليه، أو حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون يستحق الفوز في انتخابات 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل. وأضاف بلير في منتدى رويترز نيوز ميكر: "نحن في فوضى، نشاط اقتصاد العالم أبقانا في تحسن إلى الآن، لكن إذا توقف ذلك سنصبح في مشكلة كبيرة". ودعا بلير، الذي كان رئيسا للوزراء بين 1997 و2007، مراراً إلى التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، واستخدم كلمته أمام المنتدى ليحث على استفتاء ثان على قرار الانفصال عن التكتل، وقال إنه ستكون هناك حاجة لأن تتبعه انتخابات عامة. وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاثة أعوام بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود مع بريكست، وعجزه على الاتفاق على الطريقة الصحيحة للخروج من التكتل، ولايزال البعض يحث على التراجع عن القرار. وتتيح انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) خيارين، إما حكومة اشتراكية يقودها حزب العمال، الذي يعرض إجراء استفتاء ثان على الخروج، أو حكومة للمحافظين الذين يؤيدون السوق الحرة ويريدون إتمام الانفصال بحلول نهاية يناير(كانون الثاني) المقبل. وقال بلير، الذي قاد حكومة من تيار الوسط مؤيدة لنشاط الأعمال، إن زعيم الحزب جيريمي كوربين يعد بثورة. وأضاف "لا تكون مشكلة الثورات دائماً وأبداً هي كيف تبدأ، وإنما كيف تنتهي". وتابع قائلاً: "الحقيقة هي أن المواطنين غير مقتنعين بأحقية أي من الحزبين الرئيسيين في فوز مطلق في الانتخابات".

