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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق: إصابة 11 عنصر أمن بـ "رمانة يدوية" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الإثنين، بأن 11 منتسباً أمنياً أصيبوا بجروح بعد استهدافهم برمانة يدوية "من قبل خارجين عن القانون" في منطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط بغداد. وقال خلف، إن "11 منتسباً أمنياً أصيبوا بجروح بعد استهدافهم من مجموعة خارجة عن القانون برمانة يدوية بمنطقة حافظ القاضي، رافقها استخدام قناني المولوتوف". وأضاف أن "القوات الأمنية اعتقلت عدداً من الخارجين عن القانون وما زالت تلاحق هذه المجاميع". وتشهد ساحة حافظ القاضي اضطرابات أمنية بين الحين والآخر تسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة.
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