الأونروا تحذر من الانهيار وتطالب بتدخل دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

دعا القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، كريستيان ساوندرز، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية الوكالة لحمايتها من الإنهيار. وقال ساوندرز على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في الأردن، اليوم، إن الوكالة تواجه أسوأ أزمة منذ إنشائها قبل عشرات السنوات، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم لها الدعم اللازم. ولفت إلى أن الانتصار الذي حقتته الوكالة بعد تصويت 170 دولة لصالح تمديد ولايتها حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، يجب أن يتمثل في تمويل الوكالة ومدها بما تحتاج لاستمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وبدأت اللجنة الاستشارية في البحر الميت اليوم، اجتماعات لبحث الوضع المالي للوكالة، وسبل سداد عجزها البالغ زهاء 89 مليون دولار للعام الحالي. ومن المنتظر أن يتحدث ساوندرز، خلال الاجتماع الذي يضّم 25 عضواً وثلاثة أعضاء مراقبين، حول مستجدات العمل في الوكالة على رأسها الوضع المالي وتجديد الولاية وأوضاع اللاجئين. وتناقش اللجنة التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية للعام الحالي والخطط لتنفيذ استراتيجية حشد الموارد في العام المقبل، والجهود المستمرة لوضع الأونروا على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ، علاوة على مناقشة مسودة موازنة العام القادم. ومن المنتظر أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، 193 دولة، في جلستها العامة الشهر المقبل بالتصويت على القرار الذي تبنته اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار اللجنة الرابعة بتمديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوام مقبلة، والذي شكل انتصاراً وازّناً للقضية الفلسطينية وللجهود الأردنية العربية، ودعماً إضافياً لاستمرارية وجود الوكالة. وتقف الأونروا أمام تحدٍ كبير بشأن التأكيد الأممي على القرار، الذي تم اتخاذه بأغلبية ساحقة، وتجسيده إلى دعم سياسي ومعنوي ومالي دولي للوكالة لجهة ضمان استمرارية عملها وتقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، منهم زهاء المليونيّن بالمملكة.

