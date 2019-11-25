عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان يعترف بهزيمته وخطوات لإعادة هيكلة الحزب الحاكم

الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365

في خطوة تعني اعترافه بهزيمته في تركيا، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن إجراءات إصلاحية عاجلة وإعادة هيكلة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن فقد الرئيس ودائرته الداخلية نفوذهما في الشارع التركي.



وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أردوغان وجد نفسه فجأة يواجه تحديات كبرى، أكبر من أن يهزمها بالديكتاتورية، مثل أن يرى خصومه يسيطرون على كبرى المدن التركية، وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول، وأن يرى حلفاءه السابقين أصبحوا معارضين يهددون عرشه.

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وتابعت أن أردوغان أدرك أخيرًا أنه حان الوقت لإعادة التفكير، وخلال العام المقبل، ستتم إعادة هيكلة الحزب الحاكم؛ لتجديد عملية صنع القرار من خلال انتخاب المسئولين والشابات الأصغر سنًا في الهيئات من القواعد الشعبية إلى المراتب العليا للمنظمة.

وأضافت أنه من الواضح على نحو متزايد أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان المستبدين، منذ تحول تركيا إلى رئاسة تنفيذية تتمتع بسلطات واسعة، يفقدان اتصالهما مع دائرتين انتخابيتين هامتين، وهما النساء الحضريات والأتراك الأصغر سنا، الذين أغضبتهم معدلات البطالة القياسية.

وأشارت إلى أن أكرام إمام أوغلو نجح في جذب السيدات بالتعاون مع المعارضة البارزة ميرال أكشينار، كما أنه من المحتمل أن يستقطب قيصر الاقتصاد علي باباجان، ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، قطاع عريض من الناخبين الشباب، الذين قهروا على يد أردوغان ويبحثون عن التغير.

ويتعين على الحزب الحاكم أن يُظهر للناخبين أن النظام الرئاسي الجديد الذي أدخله هو في الواقع نظام عملي، قبل أن يتمكن من الضغط من أجل الانتخابات مرة أخرى، والقدرة على مواجهة الشعبية المتزايدة لأكرم إمام أوغلو.

وأكدت الوكالة، أن كبار المعارضين يتعرضون لحملات ضغط كبيرة للغاية، والسيطرة الكبيرة للحكومة على وسائل الإعلام، إلا أن هذا لن يؤثر على شعبيتهم.