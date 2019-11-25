شكرا لقرائتكم فيديو.. محتجون عراقيون يحرقون منزل نائب في الناصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرق محتجون عراقيون منزل أحد النواب العراقيين في سومر وسط الناصرية جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو، ألسنة النيران تشتعل في منزل عضو مجلس النواب السابق عن حزب الدعوة خالد الأسدي، فيما يغطي الدخان الكثيف المكان.

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إلى ذلك، قام متظاهرون آخرون، باقتحام مبنى قائم قائمية قضاء الدواية شمال الناصرية وحرقه، مطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين.

وكان مراسل "العربية" أكد أن قوى الأمن تتمركز على الحدود الإدارية في الناصرية.

هذا وقام المحتجون بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة في الناصرية. إلى ذلك، تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه أمس الأحد.

يذكر أن ما لا يقل عن 330 شخصاً قتلوا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.