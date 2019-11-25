شكرا لقرائتكم طفل كفرناحوم من اللجوء لهوليوود.. سلمى حايك تنشر صورته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما لفت أنظار العالم، بدوره في فيلم "كفرناحوم" من إخراج نادين لبكي، استطاع الطفل زين الرفاعي اللاجئ السوري في مخيمات لبنان، حجز مكانة مميزة له في هوليوود، لينتقل من حياة اللجوء إلى عالم النجومية.

وفي التفاصيل، نشرت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك صورة تجمعها بزين إلى جانب طفل آخر كاشفة عبر التعليق أن الطفل الذي لفت الأنظار إليه سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "The Eternals" (الأبديون) الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، ليصبح زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في السلسلة المعروفة.

من جانبها، أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بخبر انضمام الطفل السوري زين الرفاعي، إلى عالم التمثيل في هوليوود قائلة "قلبي يكاد ينكسر من السعادة".

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وبذلك يكون الطفل زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في عالم مارفل.

وكانت لبكي قد تحدثت لـ"العربية.نت"، عن ممثلي كفرناحوم غير المحترفين، وقالت "فخورة بما قدّموه، فهم كانت لديهم صعوبة حتى في إثبات وجودهم، لأن معظمهم يعانون من ظروف معيشية قاهرة، لذلك فإن "كفرناحوم" والأوسكار فرصة لتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة ورفع الصوت ضد تهميشهم".

فيلم كفرناحوم ترشح لجوائز الأوسكار

وفي وقت سابق أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، ترشيح "كفرناحوم" لفئة أفضل فيلم أجنبي، إلى جانب الأفلام التالية، "Cold War" و"Shoplifters" و"Roma" و"Never Look Away"، في حفل جوائز الأوسكار الـ91، الذي أقيم في 24 شباط/فبراير الماضي.