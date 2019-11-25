أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "السلطات السعودية اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكتاب في مدينتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي"، موضحةً أن "رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات".
ولفتت إلى أن "المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.