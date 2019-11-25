رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "السلطات ​السعودية​ اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكتاب في مدينتي ​الرياض​ وجدة الأسبوع الماضي"، موضحةً أن "رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات".

ولفتت إلى أن "المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا ​مقالات​ أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال".