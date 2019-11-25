رضائي: الشعب الإيراني يطالب بحقوقه لكنه لن يسمح للعناصر الأجنبية باستغلاله

أكد أمين تشخيص مصلحة النظام في ​إيران​ ​محسن رضائي​ أن "الشعب الإيراني يطالب بحقوقه لكنه لن يسمح للعناصر الأجنبية باستغلاله"، مشيراً إلى أن "التظاهرة الشعبية اليوم هي دعم للشعب الإيراني وحقوقه"، لافتاً إلى أن "هدف ​التظاهرات​ حفظ أمن الشعب وتوجيه رسالة للأجانب مفادها أننا نحل مشاكلنا بأنفسنا ولا نحتاج تدخلا أجنبيا".

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