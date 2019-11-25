فيديو يوثق لحظة الحادث الذي وقع على اوتوستراد الجية وأودى بحياة شخصين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ​فيديو​ يوثق لحظة الحادث الذي وقع على ​اوتوستراد الجية​ وراح ضحيته حسين شلهوب وسناء الجندي. وكانت ابنة الضحية حسين شلهوب الّذي سقط على أوتوستراد الجية، حيث كان بعض الأشخاص يقطعون الطريق، قد أوضحت أنّ "جسمًا غريبًا سقط على السيارة وتسبّب بالحادث"، لافتةً إلى أنّ "والدي أُصيب بالارباك نتيجة سقوط جسم على السيارة، ففقد السيطرة واصطدم بالفاصل الإسمنتي، وبسبب وجود زيت على الطريق احترقت السيارة".

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