قرر النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي نادر منصور تخلية الشبان التسعة الذين استدعوا الى مخفر مزرعة الضهر في بلدة جون في ​إقليم الخروب​ بتهمة تكسير بوابات مشروع ​سد بسري​.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتخلية الشبان المتهمين بتكسير بوابات مشروع سد بسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.