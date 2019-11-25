يعقوبيان: سأتابع تحقيقات أحداث الرينغ حتى النهاية

زارت النائب ​بولا يعقوبيان​ قائد سرية ​بيروت​ الاقليمية الثالثة العميد حسين خشفة الذي أبلغها بأنه يتم حاليا التدقيق بكل الفيديوهات التي تم تصويرها يوم امس على ​جسر الرينغ​ كما تلك التي سجلتها كاميرات المراقبة المنتشرة هناك.

ونقلت يعقوبيان عن خشفة "العمل على تحديد هوية الاشخاص الذي خربوا وكسّروا الممتلكات الخاصة والعامة على ان تتم ملاحقتهم وتوقيفهم والادعاء عليهم، والتعويض على المتضررين"، مشددةً على "انها ستتابع التحقيقات حتى النهاية والوصول للتعويض الكامل على كل من تضرر من تلك الاحداث المؤسفة".