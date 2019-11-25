افاد مراسل النشرة في صيدا عن أطلاق ظهر سراح طلاب المكتب الطلابي للتنظيم الشعبي الناصري الذين تم اعتقالهم من قبل أحد الأجهزة الأمنية في صيدا وهم: أحمد الاشقر، محمد الجردلي ، وآمن شعبان.
وكان المكتب الطلابي قد أصدر بياناً استنكر فيه توقيف الطلاب المناضلين، واعتبر أن التوقيف يعتبر خرقاً فاضحاً لمبدأ حرية الرأي والتعبير الذي يكفله القانون اللبناني.
وقد أثار توقيف الطلاب المناضلين استنكاراً كبيراً لدى الثوار الذين اعتبروا أن التوقيف هو خرق للحقوق المدنية والإنسانية لأفراد المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إطلاق سراح طلاب الانتفاضة الشعبية في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.