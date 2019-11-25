النشرة: إطلاق سراح طلاب الانتفاضة الشعبية في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن أطلاق ظهر سراح طلاب المكتب ​الطلاب​ي للتنظيم الشعبي الناصري الذين تم اعتقالهم من قبل أحد ​الأجهزة الأمنية​ في صيدا وهم: أحمد الاشقر، محمد الجردلي ، وآمن شعبان.

وكان المكتب الطلابي قد أصدر بياناً استنكر فيه توقيف الطلاب المناضلين، واعتبر أن التوقيف يعتبر خرقاً فاضحاً لمبدأ حرية الرأي والتعبير الذي يكفله ​القانون اللبناني​.

وقد أثار توقيف الطلاب المناضلين استنكاراً كبيراً لدى الثوار الذين اعتبروا أن التوقيف هو خرق للحقوق المدنية والإنسانية لأفراد المجتمع.