نديم الجميل استنكر ما جرى ليل أمس من إعتداء على المواطنين المنتفضين سلميا ببيروت

استنكر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ "ما جرى ليل أمس من إعتداء على المواطنين المنتفضين سلمياً في ​بيروت​"، قائلاً:" للذين قاموا بالأمس بأعمال عنف و بالإعتداء على الثوار و المتظاهرين المسالمين، أؤكد لهم أن هذه الإعتداءات لن تُغيّر شيئاً بهذا الحراك وأهدافه ستستمر الإنتفاضة الشعبية بسلميتها مهما حاولوا جرّها الى غير ذلك. فالشعب لن يتراجع عن مطالبه الأساسية المحقة المتمثلة بنزاهة الحكم وشفافيته بدءاً برأس الهرم وحتى أسفله، والإستعجال بإجراء الإستشارات لإختيار الرئيس المكلف، وتأليف ​حكومة​ أخصائيين تعمل بسرعة الى وقف التدهور الحاصل إقتصادياً ومالياً و أمنياً وما شهدناه من إعتداءات سافلة على الأملاك الخاصة في أطراف ​الأشرفية​ من قبل زمر من الخارجين على القانون ينذر بعواقب وخيمة، ويؤجج لوضع شارع بمواجهة شارع وبالتالي سيؤدي الى فلتان أمني خطير"، مضيفاً "كفى مماطلة وتضييع للوقت، الوطن في خطر ويدفعه بعض المهووسين نحو الهاوية".

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