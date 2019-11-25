أكد النائب ​ادكار طرابلسي​ أنه "في الوقت الذي يستمر ​الحراك الشعبي​ الإصلاحي بتوجيه الأنظار نحو مَواطن ​الفساد​ والضغط لمعالجة الخلل الاقتصادي مُطالبين ب​حكومة​ إنقاذية، يستمر بعض قطاع الطرق والغوغائيين بالاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر فيدفّعونهم أثمانًا غالية من أرواح بريئة وخسائر مادية فادحة"، مشيراً إلى أن "المطلوب من ​الجيش​ و​القوى الامنية​ هو التشدد بمنع تسكير الطرقات وانهاء هذه الظاهرة وذلك حماية لحياة الناس ولممتلكاتهم في هذه الاوقات الصعبة. والمطلوب من اللبنانيين عامة والمتظاهرين خاصة تعزيز وحدتهم وتضامنهم و​السلام​ فيما بينهم حتى عبور البلاد أزمتها الخطيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادكار طرابلسي: المطلوب من الجيش والقوى الامنية هو التشدد بمنع تسكير الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.