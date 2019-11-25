خريس: ما جرى على الرينغ من مسؤولية الاجهزة الامنية والدولة اللبنانية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي خريس​ خلال تقديم واجب العزاء بسناء الجندي التي قضت صباحا ب​حادث سير​ على ​طريق الجنوب​ أنه "لا يمكن لكل من يرغب من "الزعران" بقطع الطرق أن يقطعها ساعة يشاء"، مشيراً إلى أن "مسؤولية ​الاجهزة الامنية​ تأمين الطرقات وغير المقبول قطع الطريق ولن نسمح ولن نرضى بذلك"، لافتاً إلى "إننا مع الاعتصام والتظاهر السلمي في الساحات ومع المطالب المحقة ولا يحوز ​قطع طريق​ امام الناس"، مضيفاً "ما جرى على الرينغ من مسؤولية الاجهزة الامنية و​الدولة اللبنانية​".

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