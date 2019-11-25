تجمع عدد من المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري تحت جسر المشاة، وسط إجراءات امنية، حاملين لافتات طالبت بتسريع التكليف وبأن يكون "المرشح لرئاسة الحكومة نزيها".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بالاسراع بعملية التكليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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