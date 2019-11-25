اعتصام على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بالاسراع بعملية التكليف

تجمع عدد من المتظاهرين على ​طريق القصر الجمهوري​ تحت جسر المشاة، وسط إجراءات امنية، حاملين لافتات طالبت بتسريع التكليف وبأن يكون "المرشح ل​رئاسة الحكومة​ نزيها".

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